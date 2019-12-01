Federación Ecuatoriana denuncia acciones antideportivas antes del partido contra México

Federación Ecuatoriana denuncia acciones antideportivas antes del partido contra México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 18:21:16
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Ciudad de México, 30 de junio de 2026.- La Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) informó que presentó un reclamo ante la organización de la justa mundialista por una serie de acciones ocurridas antes del partido de dieciseisavos de final frente a México.

Esto luego de que aficionados mexicanos llegaran al hotel de la selección ecuatoriana con motocicletas, autos y trompetas para hacer ruido y desvelar a los jugadores, considerando que estas acciones contravienen los principios de juego limpio, equidad y unidad que deben prevalecer en la competencia.

A través de un comunicado, el organismo señaló que solicitó a las autoridades competentes prestar mayor atención a este tipo de situaciones y adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de los jugadores, cuerpo técnico y aficionados ecuatorianos.

La FEF expresó su confianza en que estos acontecimientos no empañen el encuentro entre ambas selecciones y que durante el partido prevalezca el respeto, la sana competencia y el fair play.

Asimismo, sostuvo que la selección de Ecuador responderá en la cancha a las acciones que calificó como antideportivas.

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