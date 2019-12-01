FC Barcelona presenta queja ante la UEFA por arbitraje en Champions League

FC Barcelona presenta queja ante la UEFA por arbitraje en Champions League
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 19:09:06
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Barcelona, España, 9 de abril de 2026.- El FC Barcelona informó este miércoles que sus servicios jurídicos presentaron una queja formal ante la UEFA por los hechos ocurridos durante el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Atlético de Madrid.

De acuerdo con el comunicado, el club considera que hubo una actuación arbitral contraria a la normativa, la cual influyó directamente en el desarrollo del encuentro y en su resultado.

El conjunto blaugrana señaló una jugada específica ocurrida al minuto 54, cuando, tras la reanudación correcta del juego, un jugador rival habría tocado el balón con la mano dentro del área sin que se marcara el penal correspondiente.

El FC Barcelona indicó que esta decisión, sumada a la falta de intervención del sistema VAR, constituye un error relevante. Por ello, solicitó la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, en su caso, el reconocimiento oficial de los errores, así como la aplicación de las medidas pertinentes.

Asimismo, el club consideró que no se trata de un hecho aislado, al señalar que en recientes ediciones de la UEFA Champions League ha sido perjudicado por decisiones arbitrales que califica como incomprensibles, lo que, a su juicio, ha generado un agravio comparativo e impedido competir en igualdad de condiciones con otros equipos.

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