Fallece Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, tras sufrir un paro cardíaco en un partido 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 16:45:20

Tenerife, España, 3 de noviembre de 2026.- El futbolista español, Jesús de Miguel Alameda, falleció este martes a las 8:00 horas, informó el Club Deportivo Tenerife a través de un comunicado en el que expresó sus condolencias a familiares, amigos y seguidores del equipo.

De Miguel había sufrido un paro cardíaco durante el partido contra el Andorra el pasado lunes 2 de noviembre, luego de recibir un golpe en el pecho durante una jugada. Posteriormente, el jugador fue trasladado de emergencia a un hospital, donde ingresó a la unidad de cuidados intensivos y se mantuvo estable dentro de la gravedad.

El martes, alrededor de las 3:56 am, el club emitió un comunicado en el que informó que la situación médica del futbolista había empeorado a nivel neurológico, cuadro del que ya no se pudo recuperar y por el cual falleció horas más tarde.

La institución dio a conocer la noticia y manifestó su tristeza por el fallecimiento del jugador. Además, expresó su solidaridad con sus seres queridos y con la afición del club, que lamenta su pérdida.

Por medio del mismo mensaje, el CD Tenerife señaló que acompaña a la familia de Jesús de Miguel en estos momentos difíciles y reconoció las muestras de apoyo que han recibido tras darse a conocer la noticia.

Asimismo, la familia del futbolista agradeció las muestras de cariño y pidió respeto a su privacidad durante este momento de duelo.