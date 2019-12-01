Fallece Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, tras sufrir un paro cardíaco en un partido 

Fallece Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, tras sufrir un paro cardíaco en un partido 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 16:45:20
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Tenerife, España, 3 de noviembre de 2026.- El futbolista español, Jesús de Miguel Alameda, falleció este martes a las 8:00 horas, informó el Club Deportivo Tenerife a través de un comunicado en el que expresó sus condolencias a familiares, amigos y seguidores del equipo. 

De Miguel había sufrido un paro cardíaco durante el partido contra el Andorra el pasado lunes 2 de noviembre, luego de recibir un golpe en el pecho durante una jugada. Posteriormente, el jugador fue trasladado de emergencia a un hospital, donde ingresó a la unidad de cuidados intensivos y se mantuvo estable dentro de la gravedad.

El martes, alrededor de las 3:56 am, el club emitió un comunicado en el que informó que la situación médica del futbolista había empeorado a nivel neurológico, cuadro del que ya no se pudo recuperar y por el cual falleció horas más tarde.

La institución dio a conocer la noticia y manifestó su tristeza por el fallecimiento del jugador. Además, expresó su solidaridad con sus seres queridos y con la afición del club, que lamenta su pérdida.

Por medio del mismo mensaje, el CD Tenerife señaló que acompaña a la familia de Jesús de Miguel en estos momentos difíciles y reconoció las muestras de apoyo que han recibido tras darse a conocer la noticia.

Asimismo, la familia del futbolista agradeció las muestras de cariño y pidió respeto a su privacidad durante este momento de duelo.

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