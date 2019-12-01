Exitosas las visorias para el equipo femenil de Tercera División de la UMSNH 

Morelia, Michoacán, a 26 de agosto de 2025.- Una gran cantidad de jovencitas de entre 15 y 22 años acudieron a las visorias convocadas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) de cara a la integración del equipo que competirá a partir de octubre venidero en la Tercera División Profesional. Fueron cerca de 300 las estudiantes nicolaítas que durante lunes y martes participaron en las actividades realizadas en el Estadio Universitario ante la observación de profesionales del juego ese de la patada.

El director técnico y entrenador nicolaíta Francisco Farfán expresó su satisfacción por los resultados y destacó que hay jovencitas con muchas cualidades, por lo que no tendrán ningún problema para redondear el equipo que representará a Nuestra Máxima Casa de Estudios: “Nos quedamos satisfechos con la respuesta a la convocatoria y, sobre todo, por el nivel mostrado por las chicas. La verdad hay mucho talento y estoy seguro que vamos a conformar un buen equipo".

Al finalizar el primer día de visorias, es decir el lunes 25 de octubre, precisó que ya cuentan con una muy buena base de jugadoras, integrantes éstas de la Selección que la medalla de oro en la Universiada Nacional, por lo que necesitan 15 otras 15 para integrar un muy buen equipo, “por lo que no tendremos ningún problema para redondearlo, porque hemos visto mucho talento”.

El primer día acudieron cerca de 200 y este martes el número creció significativamente, en virtud fe que se registraron otras chamacas que no se habían dado cuenta de la convocatoria. Así sea.