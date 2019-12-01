Estudiante de la UTEQ gana plata en Panamericano Universitario de Taekwondo

Estudiante de la UTEQ gana plata en Panamericano Universitario de Taekwondo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 07:33:08
Lima, Perú, 28 de octubre del 2025.- Ian Salvador García, estudiante de la Ingeniería en Desarrollo de Software Multiplataforma, de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), obtuvo la medalla de plata en la categoría senior, división -74kb, de la disciplina de Taekwondo, durante el Torneo Panamericano Universitario, que se celebra en Lima, Perú.

Esta competencia, que forma parte de los juegos de la Federación Internacional de Deportes Universitarios (FISU) América, es un evento multideportivo continental que ha reunido a más de 400 atletas de 34 instituciones de educación superior de distintos países de América.

El certamen se lleva a cabo en la Villa Deportiva Nacional (VIDENA).

Noventa Grados
