Están listos los Gallos Blancos para recibir al Pachuca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 19:07:31

Querétaro, Querétaro, a 19 de septiembre de 2025.- Antes del entrenamiento del primer equipo varonil de Gallos Blancos en las instalaciones del Centro Gallo de Alto Rendimiento (CEGAR), Eduardo Armenta y José Hernández expresaron su sentir antes del encuentro que tendrán contra los Tuzos de Pachuca.

José Hernández declaró que es importante para el equipo buscar los tres puntos desde el arranque del duelo contra Pachuca, equipo al cual consideró como un gran rival, por lo que demostraran el trabajo previo que han tenido en los entrenamientos.

“Tienen grandes jugadores y en casa siempre son fuertes. Tenemos que ser muy

inteligentes y aprovechar los momentos de dudas que ellos puedan tener, para nosotros ir certeros de lo que tenemos que hacer para buscar un resultado que nos favorezca”, dijo.

Afirmó que mientras exista la posibilidad, ellos van a seguir pensando en pelear por llegar al “Play-In”, van a tener en mente que es importante sumar la mayor cantidad de puntos para acercarse a esa meta.

“Espero que el equipo siga en línea ascendente, que podamos plasmar y alargar los lapsos de buen juego. Sabemos que a quien le toque jugar lo hará de la mejor manera, siempre buscando aportar al equipo para seguir creciendo”.

Por su parte, Eduardo Armenta dijo que el equipo ha demostrado capacidad de pelear al parejo de cualquier equipo, pues en el encuentro pasado estuvieron muy cerca de empatar contra Monterrey.

Puntualizó que siempre que se sumen elementos para aportar, serán bienvenidos y que ellos, al igual que las demás incorporaciones, pasarán por un proceso de adaptación.

“Me siento bien, estoy contento. Me da gusto que el trabajo esté rindiendo frutos y espero poder seguir así. Siento la confianza de Benjamín, de mis compañeros, de la directiva y toda la institución”.

Enfatizó que ganarse un lugar en el plantel, en cualquier posición, siempre es difícil, pero eso se da con base en el esfuerzo, el trabajo y la dedicación.