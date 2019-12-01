Estadio Corregidora será sede temporal de los partidos de Cruz Azul

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 18:47:10

Santiago de Querétaro, Qro., 15 de julio de 2026.- El Estadio Corregidora será la sede temporal de un partido oficial de la Máquina Celeste del Cruz Azul, luego de que la Liga MX autorizara la petición de emergencia formulada por la directiva del club, informó Lynda Luz Luna Rangel, Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Querétaro.

Detalló que la decisión se tomó de forma apresurada y bajo un esquema de préstamo rápido, aclarando que el comodato principal del inmueble se mantiene vigente con el Club Gallos Blancos de Querétaro.

Enfatizó que, pese a la llegada eventual de otros equipos y eventos de gran magnitud al Corregidora, el cuadro queretano tiene y tendrá siempre la preferencia en el uso del estadio.

"Quiero dejar claro que yo tengo un comodato con Gallos Blancos y, obviamente, el club de casa va primero. Todo el tema de Gallos va como tema primordial".

Aseguró que la realización del encuentro de Cruz Azul cumplirá estrictamente con todos los estándares y protocolos de seguridad y protección civil exigidos habitualmente por las autoridades locales para salvaguardar el orden dentro y fuera del coloso del Cimatario.

Adelantan vacaciones a burócratas estatales por obras en 5 de Febrero

Reveló una estrategia administrativa implementada por el Gobierno del Estado para mitigar la fuerte congestión vehicular en la zona metropolitana debido a las obras del Paseo 5 de Febrero.

Como medida preventiva, el periodo vacacional de los trabajadores de la administración estatal —que tradicionalmente se toma del 3 al 14 de agosto— se adelantará del 20 al 31 de julio.

La invitación a los burócratas para adelantar sus vacaciones busca disminuir de manera inmediata la carga de vehículos en las vialidades afectadas por el cierre de carriles de la vialidad estatal.

Aclaró que las dependencias operativas clave como Seguridad Pública, Protección Civil y áreas de atención prioritaria de todas las secretarías mantendrán guardias permanentes para no descuidar el servicio a la ciudadanía queretana.

Además, dijo, que con el objetivo de disminuir el flujo vehicular y la concentración de personas en la zona del Centro Histórico ante los cierres viales vigentes en la capital, la Oficialía Mayor del Estado de Querétaro ha implementado un esquema de descentralización de sus áreas operativas, habilitando sedes alternas sin suspender la atención a la ciudadanía.

Puntualizó que si bien dependencias clave como la Secretaría de Gobierno y la propia Oficialía Mayor no pueden detener su labor presencial por ser áreas operativas, sí se ha reubicado a parte del personal estratégico.

"Mandamos gente a trabajar al Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez para que mi personal operativo siga laborando ahí. Cada secretaría trabaja y se organiza conforme operativamente les funcione".

Para agilizar los trámites y evitar vueltas innecesarias a las oficinas gubernamentales, llamó a la población a priorizar el uso del call center oficial de la Oficialía Mayor, el cual canaliza de manera directa todas las solicitudes ciudadanas a las distintas secretarías.