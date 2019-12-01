Equipos nicolaitas buscan mantener su buen paso en la Liga TDP

Morelia, Michoacán, a 10 de octubre de 2026.- Los equipos del Atlético Morelia-Universidad Michoacana buscan mantener la buena racha en el arranque de temporada de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), tanto en femenil como en varonil, cuando este domingo 11 de octubre regresen a la actividad.

El conjunto nicolaita de mujeres visitará a Purépechas en el encuentro correspondiente la Jornada 5 del Grupo 5, que se jugará en el Estadio Venustiano Carranza de la capital michoacana en punto de las 16:00 horas.

Las representantes de la Casa de Hidalgo llegan como sublíderes del sector con siete puntos, luego de dos triunfos, un empate, 16 goles a favor y seis en contra. Mientras que las Purépechas son quintas del grupo con cinco unidades tras registrar una victoria, una igualada, una derrota y ganar un punto extra en tanda de penales, además de marcar dos anotaciones y recibir cinco.

“Va a ser un rival difícil, sabemos lo que significa el Estadio Venustiano Carranza, una cancha pesada, pero nosotros llegamos bastante motivados por el resultado anterior (7-0 sobre Lobos) . Estamos como a un 80 por ciento de lo que queremos, nos había costado un poco la adaptación de las chicas nuevas que llegaron, pero esperamos este fin de semana poder alcanzar ese nivel”, comentó el técnico Francisco Farfán.

Por su parte, los Zorros jugarán en casa de los Delfines de Abasolo en el compromiso que formará parte de la fecha 2 del escuadrón 11, que tendrá como sede el Estadio Municipal de Abasolo también a las 16:00 horas.

En su primer compromiso de la campaña, los nicolaitas firmaron un debut triunfal al imponerse 3-0 a La Piedad, lo que lo coloca en la parte alta de la tabla y el cuadro guanajuatense empató 1-1 con Zamora y perdió el punto extra al caer en la tanda de penales.

“Como todos los partidos del Grupo 11 de la LigaTDP, este será un juego complicado, Delfines se hace fuerte en su casa, pero nosotros hemos venido trabajando bien, el equipo se ha ido acomodando mejor y trataremos de traer un buen resultado”, manifestó el estratega Gustavo Farías.