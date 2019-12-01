Equipos nicolaitas buscan mantener su buen paso en la Liga TDP

Equipos nicolaitas buscan mantener su buen paso en la Liga TDP
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 20:22:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 10 de octubre de 2026.- Los equipos del Atlético Morelia-Universidad Michoacana buscan mantener la buena racha en el arranque de temporada de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), tanto en femenil como en varonil, cuando este domingo 11 de octubre regresen a la actividad. 

El conjunto nicolaita de mujeres visitará a Purépechas en el encuentro correspondiente la Jornada 5 del Grupo 5, que se jugará en el Estadio Venustiano Carranza de la capital michoacana en punto de las 16:00 horas. 

Las representantes de la Casa de Hidalgo llegan como sublíderes del sector con siete puntos, luego de dos triunfos, un empate, 16 goles a favor y seis en contra. Mientras que las Purépechas son quintas del grupo con cinco unidades tras registrar una victoria, una igualada, una derrota y ganar un punto extra en tanda de penales, además de marcar dos anotaciones y recibir cinco. 

“Va a ser un rival difícil, sabemos lo que significa el Estadio Venustiano Carranza, una cancha pesada, pero nosotros llegamos bastante motivados por el resultado anterior (7-0 sobre Lobos) . Estamos como a un 80 por ciento de lo que queremos, nos había costado un poco la adaptación de las chicas nuevas que llegaron, pero esperamos este fin de semana poder alcanzar ese nivel”, comentó el técnico Francisco Farfán. 

Por su parte, los Zorros jugarán en casa de los Delfines de Abasolo en el compromiso que formará parte de la fecha 2 del escuadrón 11, que tendrá como sede el Estadio Municipal de Abasolo también a las 16:00 horas. 

En su primer compromiso de la campaña, los nicolaitas firmaron un debut triunfal al imponerse 3-0 a La Piedad, lo que lo coloca en la parte alta de la tabla y el cuadro guanajuatense empató 1-1 con Zamora y perdió el punto extra al caer en la tanda de penales. 

“Como todos los partidos del Grupo 11 de la LigaTDP, este será un juego complicado, Delfines se hace fuerte en su casa, pero nosotros hemos venido trabajando bien, el equipo se ha ido acomodando mejor y trataremos de traer un buen resultado”, manifestó el estratega Gustavo Farías.

Más información de la categoria
Piden evitar carretera Mata de Plátano-Las Mesas por aumento del nivel de un río
Ultiman a tiros a un individuo en Uruapan, Michoacán 
Ultiman a tiros a un individuo en Zamora, Michoacán 
Condenan a 3 por homicidio de surfistas extranjeros en Ensenada
Más información de la categoria
Suspenden vuelos en Puerto Vallarta y Manzanillo por huracán Simon
Refuerzan medidas de prevención en cuatro estados por huracán Simon
Con toma de protesta, Carlos Torres Piña inicia nueva etapa de organización y construcción del proyecto de Morena en Michoacán
Michoacán bajo amenaza: huracán Simón, categoría 4, enciende las alarmas; suspenden actividades ante posibles lluvias devastadoras e inundaciones