Equipos del Atlético Morelia-UMSNH imponen récords de victorias

Morelia, Michoacán, a 09 de febrero de 2026.- Los equipos del Atlético Morelia-Universidad Michoacana siguen haciendo historia en la Liga de Tercera División Profesional (TDP), pues tanto el equipo femenil como el varonil, acumulan importantes rachas de triunfos consecutivos durante la presente campaña.

Las nicolaitas, que enfrentan su primer torneo en esta competencia, tienen siete victorias seguidas, puesto que después del tropiezo ante Deportivo Zamora en la Jornada 3 las representantes de la Casa de Hidalgo se impusieron 3-0 a Magos Unión Deportiva, 2-0 a Cajeteros Celaya, 9-3 a Santa Ana del Conde, 3-1 a La Piedad Querétaro, 1-0 a Querétaro 3D, 3-0 a San Juan del Río y 2-1 a Halcones FC. Estos resultados, sumados a las victorias de las primeras dos fechas, tienen al cuadro nicolaita como sublíder del Grupo 5 con 27 puntos y un partido pendiente.

“Ese séptimo triunfo, que fue ante Uruapan, nos hizo sumar tres puntos en busca de la calificación, veo un equipo más cohesionado, hemos venido de menos a más, ya tuvimos la experiencia de la primera vuelta, yo creo que los rivales ya nos conocen un poco más, pero este equipo va a estar para grandes cosas”, aseveró el estratega Francisco Farfán.

Por su parte, el conjunto varonil ostenta una marca de 10 victorias al hilo, con lo que supera las nueve seguidas que acumuló el certamen anterior y ahora tras caer en las primeras dos fechas, los Zorros han ganado sus siguientes 10 encuentros de Liga TDP: 3-2 a Halcones FC, 3-2 a La Piedad, 5-0 al Atlético Valladolid, 7-0 a Furia Azul, 4-3 a Deportivo Zamora, 2-0 a H2O Purépechas, 4-1 a Abasolo, 4-1 a Deportivo Sahuayo, 3-1 a Deportivo Zitácuaro y 3-1 a Bucaneros, con lo que además ya derrotó a todos sus rivales del Grupo 11. De este modo, el cuadro nicolaita se ha consolidado en la parte alta del sector con 30 unidades.

“Es satisfactorio llegar a 10 triunfos consecutivos, en estas dos temporadas no lo habíamos logrado, sin embargo, el objetivo final es la calificación. La clave para estos 30 puntos ha sido el trabajo de los jóvenes, la confianza que han ido tomando partido a partido porque así es la vida de un nicolaita, nadie te regala nada, lo tienes que ir trabajando, hay que reconocer a estos jóvenes, han sido 10 triunfos muy difíciles”, manifestó el entrenador, Francisco Farías.