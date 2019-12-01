Equipo de Deportes Autóctonos tendrá agenda llena al regreso de vacaciones

Equipo de Deportes Autóctonos tendrá agenda llena al regreso de vacaciones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 18:32:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 30 de marzo de 2026.– Luego de una intensa agenda en los primeros tres meses del año, el equipo de Deportes Autóctonos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) tomará descanso durante el periodo vacacional de Semana Santa para recargar pilas y retomar sus actividades, así lo compartió el entrenador César Zavala. 

“Regresando de vacaciones lo primero que tenemos es el Tianguis de la Ciencia, después 25 y 26 de abril pequeñas exhibiciones de Ulama, que es la modalidad que se juega con la cadera, en el pasillo que está entre el edificio P y el edificio M de Ciudad Universitaria, otra actividad en la que vamos a participar es en Tequios”, compartió. 

Con más de 15 años como instructor y ayudando a mantener viva esta ancestral actividad desde la Universidad Michoacana y para todo el país, el profesor Zavala se dice satisfecho. “Enseñar el Juego de Pelota Purépecha, Ulama y todos esos deportes de destreza mental es un orgullo, es dejar un legado deportivo y cultural, acercarnos a esa historia de nuestros pueblos originarios. Ha sido para mí una gran experiencia enseñar la disciplina y el trabajo en equipo”. 

Cabe mencionar que, las y los interesados en integrarse o asistir a una muestra de esta actividad pueden darse cita los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 18:00 horas en las instalaciones de Ciudad Universitaria, a un costado del edificio D.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hombre fallece tras caer de edificio en Paseo de la Reforma
Enfrentamiento armado entre policías y civiles deja dos hombres fallecidos en Huimanguillo, Tabasco
Explosión de camioneta en Tecámac deja dos personas sin vida
Baleado en Uruapan, Michoacán era un ladrón: FGE
Más información de la categoria
Congreso de Michoacán en la mira por pasividad ante escándalos, omisiones y cero resultados, es de los más caros del país
Golpe en altamar: Marina decomisa cargamento millonario de estupefaciente frente a costas de Michoacán
En 2025 casi 8 mil niñas menores de 15 años dieron a luz en México; la mayoría resultado de violencia sexual: Conapo
En Apatzingán, Michoacán, desmantelan red de vigilancia ilegal; aseguran 11 cámaras “parásitas”
Comentarios