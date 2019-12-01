Equipa INDEREQ a más de 12 mil integrantes de organizaciones y ligas deportivas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 08:11:33
Querétaro, Querétaro, 25 de noviembre del 2025.- La titular del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Iridia Salazar Blanco, a través del área de Cultura Física, llevó a cabo el programa “Contigo Más Campeones: Equipamiento Deportivo 2025” que consiste en la entrega de uniformes deportivos, el cual benefició a más de 12 mil miembros de organizaciones y ligas deportivas de los 18 municipios de la entidad queretana.

Durante su intervención, Iridia Salazar invitó a quienes estuvieron presentes a no dejar de fomentar el deporte, pues es una buena semilla que se siembra en la sociedad. Mencionó también que es de reconocer la diferencia entre las y los niños que practican deporte y los que no, pues su mentalidad y carácter son distintos; es por eso que debe de impulsarse la actividad física y la recreación.

“Quiero agradecer a todos los presidentes municipales y a los secretarios del deporte por la alianza que hemos hecho, estoy realmente convencida que la unión hace la fuerza; porque la alianza que hemos hecho entre Gobierno del Estado y los municipios es sumamente importante y la seguiremos fortaleciendo año con año.” reiteró.

Este programa tiene el objetivo de crear una identidad deportiva en todos los rincones del estado en los que se practican tres de las disciplinas más populares del mismo. En esta ocasión, se apoyaron a siete mil 975 jugadores de futbol, mil 680 de basquetbol y dos mil 478 de voleibol, dando un resultado de 12 mil 133 beneficiarios.

A esta entrega asistieron representantes de los 18 municipios, beneficiarios, padres de familia, así como los presidentes de las respectivas ligas deportivas a quienes durante la ceremonia se les hizo una entrega simbólica de uniformes, para más tarde, recibir el kit completo.

