Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 22:01:48

Marsella, Francia, 27 de noviembre de 2026.- Un partido de la Europa League entre el Olympique de Marsella y el Levski Sofía estuvo marcado por enfrentamientos entre aficionados de ambos equipos, que dejaron al menos 11 personas heridas.

Los hechos ocurrieron el jueves 26 de noviembre, minutos antes del inicio del encuentro, programado para las 18:45 horas (hora local). De acuerdo con los reportes, unos diez minutos antes del partido, decenas de seguidores del Marsella, algunos de ellos encapuchados, se dirigieron hacia la zona donde se encontraban los aficionados búlgaros.

Durante los enfrentamientos se reportaron golpes, agresiones con banderas y palos, además del uso de bengalas y gas lacrimógeno, lo que provocó la intervención de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con la Policía de Bocas del Ródano, 11 aficionados búlgaros resultaron heridos y cinco tuvieron que ser hospitalizados, principalmente por lesiones en los ojos y traumatismos craneales.

Por su parte, este viernes se informó que las autoridades y la UEFA ya investigan lo sucedido y comenzaron las primeras acciones legales y disciplinarias. Hasta el momento, no se han reportado detenciones.