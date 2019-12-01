Encabeza Mauricio Kuri premiación del Open WTA125

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 08:00:15
Querétaro, Querétaro, 27 de octubre del 2025.- Como parte del fomento al deporte y la atracción de torneos internacionales que posicionan a Querétaro en el mundo, el gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó la premiación del Open WTA 125, torneo de tenis que, en su primera edición en la entidad, tuvo como ganadora a la tenista de la República Checa, Sara Bejlek.

Estuvieron presentes la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado; el presidente de GS Sports Management, Gustavo Santoscoy Arriaga; el CEO de GS Sports Management, Gustavo Santoscoy García; y el presidente del Club Campestre de Querétaro, Rodrigo Urquiza Escobar.

