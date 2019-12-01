En Querétaro sí: histórico quinto lugar en olimpiada nacional CONADE con 290 medallas

Querétaro, Querétaro, 26 de agosto del 2025.- Nuestro estado está a la altura de los más grandes en competencias deportivas, resaltó el gobernador, Mauricio Kuri González, al rendir homenaje y entregar reconocimientos a medallistas y entrenadores que participaron en la olimpiada de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 2025.

El mandatario estatal expresó su orgullo al señalar que la generación de atletas a la que pertenecen las y los medallistas ha logrado un histórico quinto lugar nacional con 290 preseas, de las cuales 93 son de oro, la mayor cifra registrada en la historia de Querétaro.

“No hay persona más multimillonaria en el mundo que la juventud, ustedes tienen algo que los multimillonarios no tienen, que es futuro, que es tiempo y lo más importante que es posibilidad, (…) ustedes sean parte de ese ejemplo que ocupan los demás jóvenes, que sí se puede decir que no a unas cosas, decirle que no a las drogas, decirle que no a los teléfonos, decirle que no a muchas personas o influencias que no son las mejores, para decirle que sí a una vida sana, una vida donde puedas encontrar y hacer una familia”, expresó.

Destacó que este triunfo les pertenece a las y los atletas, pero también a todo Querétaro, porque hoy se demuestra que el estado está a la altura de los más grandes. Kuri González reiteró su felicitación a las y los medallistas por darlo todo al perseguir sus metas y sueños deportivos.

“Ustedes sacaron el quinto lugar, vamos por el primero, vamos a ponernos metas muy altas, busquemos lo perfecto para llegar a lo posible y yo lo que les digo es gracias por rifarse, gracias por dejar en alto el nombre de Querétaro, no le bajen, el próximo mes es el mes patrio y quiero que ustedes se sientan sumamente orgullosos de ser mexicanos y muy orgullosos de ser queretanas y queretanos”, concluyó.

La directora general del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Iridia Salazar Blanco, destacó que Querétaro, es sinónimo de unión, fortaleza, carácter, entrega y trabajo en equipo, virtudes que fueron reflejadas en la selección que representó a la entidad en Olimpiada Nacional 2025, donde el trabajo entre padres de familia, entrenadores, directivos, equipo multidisciplinario y el Gobierno fue fundamental para lograr los resultados mencionados.

Agradeció el apoyo y respaldo del gobernador en estas competencias; asimismo, aprovechó la ocasión para reconocer la acción inmediata de su administración ante las recientes lluvias.

“Equipo, los invito a que miremos este triunfo no como un punto de llegada, sino como un punto de partida. Jamás, jamás, jamás se den por vencidos, luchen y trabajen en todo momento por sus sueños, no pierdan de vista sus objetivos, no renuncien a sus ideales y comprométanse con ustedes mismos, y con lo que quieren lograr en la vida, no dejen que nada ni nadie los saque de su camino”, enfatizó.

En su mensaje, el atleta y medallista de natación, Luis Eduardo Corona, agradeció la cercanía y confianza del Gobernador hacia las y los deportistas; y también distinguió a las familias, entrenadores y al INDEREQ por dar acompañamiento en el camino hacia el triunfo.

En las justas deportivas participaron más de 800 atletas, y las disciplinas más destacadas fueron natación con 48 medallas (13 de oro, 20 de plata y 15 de bronce); salto con g a r r o c h a, que logró récord nacional; charrería, triatlón y ajedrez, con segundos lugares; así como luchas asociadas, rodeo y tenis con terceros.