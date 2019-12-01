El mexicano Arly Velásquez sufre fractura y queda fuera del slalom gigante en Milano-Cortina 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 17:45:18
Milán, Italia, 12 de marzo de 2026.- El para esquiador mexicano Arly Velásquez no podrá disputar la prueba de slalom gigante varonil con la que tenía previsto cerrar su participación en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, luego de sufrir una caída durante una sesión de entrenamiento previa a la competencia.

El Comité Paralímpico Mexicano informó que, tras el incidente, el atleta fue sometido a una valoración médica en la que se determinó que no está en condiciones de competir, por lo que se priorizó su salud e integridad física y se decidió que no tomará parte en la prueba.

De acuerdo con el organismo, el único representante mexicano en la justa invernal presentó una fractura en la escápula izquierda como consecuencia del golpe sufrido durante el entrenamiento. La lesión requirió la inmovilización del brazo afectado.

El reporte médico establece que el periodo estimado de inmovilización y recuperación inicial será de entre 20 y 30 días, tiempo durante el cual Velásquez deberá permanecer en reposo y bajo seguimiento médico especializado.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado firmado por Carlos Pruneda, jefe de misión de la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

