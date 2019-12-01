El fin de una era; San Siro será derribado tras 99 años de historia

Milán, Italia, a 30 de septiembre de 2025.- El icónico estadio San Siro, considerado uno de los más famosos del mundo, será demolido luego de que la alcaldía de Milán aprobará su venta a los clubes Inter y AC Milan. Tras más de 11 horas de debate, el ayuntamiento avaló la operación con 24 votos a favor y 20 en contra, por un monto de 197 millones de euros.

Ambos equipos, propiedad de fondos de inversión estadounidenses, celebraron la decisión y confirmaron su intención de construir un nuevo recinto de nivel mundial, con capacidad para 71 mil 500 espectadores, que esperan convertir en un símbolo arquitectónico de la ciudad y de la pasión de sus aficionados. La obra está programada para concluir en 2031.

La transacción incluye más de 28 hectáreas de terrenos públicos en el suburbio occidental de Milán, siempre y cuando la compra se concrete antes del 10 de noviembre, fecha en que entra en vigor una orden de protección que impedirá la demolición del actual estadio, el más grande de Italia con 75 mil asientos.

El proyecto, valorado en 1,200 millones de euros, pone fin a años de incertidumbre y se logró gracias a la abstención de los concejales de Forza Italia, partido fundado por el fallecido Silvio Berlusconi, expropietario del AC Milan. Con ellos, la capital lombarda inicia una nueva etapa en su historia futbolística.