El Balón de Oro 2025 es para Dembélé y Bonmatí

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 16:07:05

París, Francia, a 22 de septiembre del 2025. - En la ceremonia celebrada por la revista France Football en el Teatro Chatelet de París, el atacante francés se llevó el primer Balón de Oro de su carrera a sus 28 años, superando en votos a Lamine Yamal, que llegaba como el segundo máximo favorito para obtener el galardón.

Mientras que la española Aitana Bonmatí nuevamente fue reconocida como la mejor jugadora del año y se llevó su tercer Balón de Oro consecutivo, después de sus galardones de 2023 y 2024.

Así, Aitana superó a Alexia Putellas como la máxima ganadora del Balón de Oro en la historia.

El premio Kopa se lo llevó por segundo año seguido Lamine Yamal, que fue elegido como el mejor futbolista joven del mundo.

Sarina Wiegman fue conmemorada con el trofeo Johan Cruyff como mejor entrenadora del año. La neerlandesa llevó a la Selección de Inglaterra a ganar la Eurocopa Femenina venciendo en la final a España.