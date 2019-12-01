El alirroto Atlético Morelia visita a la Trinca Fresera en partido de la Jornada 12 de la Expansión

Morelia, Mich.- 18 de octubre de 2025.- En el futbol como en la vida hubo realidades que ya no son, recuerdos que llevan a la añoranza e historias que pertenecen a ogros y hay quienes las quieren hacer suyas. Hoy, esta noche, se dará un partido en el vetusto estadio Sergio León Chávez de Irapuato, Guanajuato, entre la Trinca Fresera y los Canarios del gitano Atlético Morelia, ese que era Coras de Tepic, después fue Cañeros de Zacatepec y ahora presume como suyo un historial que no le pertenece, mas como hay quiénes compran todo ese humo se piensa que el de este viernes es un añejo clásico, siendo que nunca se han enfrentado estos dos equipos de la Liga de Expansión.



Pero sí, en punto de las seis de la tarde, el árbitro José Luis Alba hará sonar su ocarina para que dé inicio ese encuentro correspondiente a la Jornada 12 de la Liga de Expansión, fecha a la que los adversarios que aquí nos ocupan llegan en desigualdad de condicione, porque el conjunto local ocupa la tercera posición y suma 6 encuentros sin conocer la derrota en su cancha, a la vez que el visitante está en el escalón 12 de solo 15 que hay en esa escalera y tiene la raquítica suma de 12 puntos de 30 que ha disputado, amén que como visitante ha sido un desastre.



Ambos vienen de empatar con roscas, el Atlético Morelia en su casa y con su gente ante el Tapatío, conjunto que tampoco está boyante porque ocupa la posición 10 con idéntica cantidad de puntos que su rival de este día, pero con mejor golaveraje porque tiene más 1 y los de José Luis Higuera llevan un menos 5. La Trinca Fresera, por su parte, visitó al Cancún FC, líder genera de la competencia, y le sacó la igualada, lo que, de suyo, habla de su poderío, lo que se refleja en la cantidad de goles que ha anotado (17) y ha recibido 11, lo que le da un más 6; caso contrario el del conjunto rojiamarillo que solamente ha metido 13, pero le han clavado 18 lo que le da un menos 5. Chín, en todo está peor.



Por tanto y si las estadísticas no mienten y si la lógica juega hoy su partido, el pronóstico está claramente en favor de la Trinca Fresera del Irapuato, pero… Pero, así como en la fiesta brava los toros no tienen palabra de honor, en el juego ese de la patada nada está escrito hasta que se escribe lo que, dicho de otra manera, la moneda está en el aire y… Todo puede pasar. En suma, el Irapuato-Atlético Morelia no es un clásico porque nunca se han enfrentado, por lo que no se puede hablar de añeja rivalidad. Por lo que, ahora sí, no queda más que decir: Que gane el mejor. Así sea.