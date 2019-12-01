Edson Álvarez, capitán de la Selección Mexicana, continuará su carrera en el Fenerbahçe de Turquía

Autor: Moisés Huante / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 07:46:06
Estambul, Turquía, 22 de agosto del 2025.- El Fenerbahçe de Turquía anunció a través de sus redes sociales que alcanzó un principio de acuerdo con el mediocampista mexicano Edson Álvarez para que vista sus colores en la temporada 2025-2026.

Si todo sale bien en exámenes médicos y firma de contrato, el capitán de la Selección Mexicana tendrá una nueva aventura europea tras su paso por el West Ham United de la Premier League y será dirigido por el histórico entrenador portugués José Mourinho.

“Información sobre el traspaso. Nuestro club ha llegado a un principio de acuerdo con el West Ham United para la cesión de Edson Álvarez”, escribió uno de los grandes de la Liga turca en sus redes sociales.

A menos de un año del Mundial 2026 que compartirán Estados Unidos, México y Canadá es vital para el mexicano mantenerse en un nivel idóneo, ya que es uno de los principales estandartes del combinado nacional dirigido por Javier Aguirre.

