Edna Guzmán, medallista mundial en trinquete sub-23

Edna Guzmán, medallista mundial en trinquete sub-23
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 10:27:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 1 de octubre del 2025.- Edna Sibel Guzmán Oliva, pelotari queretana, ganó el segundo lugar en el Mundial Sub-23 de Trinquete, en la modalidad de la disciplina frontón, junto a su compañera jalisciense, Mariana Guzmán González.

El resultado obtenido en la ciudad de Venado Tuerto, Argentina es histórico, ya que es la segunda vez que atletas mexicanas ganan este título.

El camino hacia la final pasó por un primer  partido en contra de sus similares de España; sin embargo, fue en los partidos subsecuentes contra Perú, Euskadi, Chile y Argentina (en ese orden), donde se coronaron victoriosas para finalmente obtener la medalla de plata.

En este tenor, Edna Guzmán sigue su preparación para clasificar al Mundial Absoluto de su especialidad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Tiquicheo, Michoacán sigue búsqueda de senderista desaparecido
En asalto, quitan la vida a mando policial del Estado de México
Sujetos armados asaltan tienda Sanborns en la colonia Del Valle en CDMX
Ultiman a un individuo en Uruapan, Michoacán; en su huida los responsables hieren a dos policías
Más información de la categoria
Isaac del Toro, cuarto en el ranking mundial de ciclismo; nunca un mexicano había sido top 10
Trasladan a hijo de Nemesio Oseguera Cervantes a prisión donde se encuentra Joaquín Guzmán
Israel lanza "última advertencia" para que abandonen la ciudad de Gaza
Ultiman a un individuo en Uruapan, Michoacán; en su huida los responsables hieren a dos policías
Comentarios