Edna Guzmán, medallista mundial en trinquete sub-23

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 10:27:18

Querétaro, Querétaro, 1 de octubre del 2025.- Edna Sibel Guzmán Oliva, pelotari queretana, ganó el segundo lugar en el Mundial Sub-23 de Trinquete, en la modalidad de la disciplina frontón, junto a su compañera jalisciense, Mariana Guzmán González.

El resultado obtenido en la ciudad de Venado Tuerto, Argentina es histórico, ya que es la segunda vez que atletas mexicanas ganan este título.

El camino hacia la final pasó por un primer partido en contra de sus similares de España; sin embargo, fue en los partidos subsecuentes contra Perú, Euskadi, Chile y Argentina (en ese orden), donde se coronaron victoriosas para finalmente obtener la medalla de plata.

En este tenor, Edna Guzmán sigue su preparación para clasificar al Mundial Absoluto de su especialidad.