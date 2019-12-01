DT del Toluca Femenil es trasladado al hospital en pleno partido contra Pumas

Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2025.- El partido entre Pumas y Toluca de la Liga MX Femenil, correspondiente a la jornada 10 del apertura 2025, se vio interrumpido por una emergencia médica luego de que el entrenador del conjunto toluqueño, Patrice Lair, fuera trasladado a un hospital en la Ciudad de México tras presentar un malestar durante el encuentro disputado en Ciudad Universitaria.

Las altas temperaturas, que superaron a los 22 grados centígrados, habrían contribuido a que el estratega francés, de 64 años de edad, sufriera complicaciones de salud que obligaron a su atención médica inmediata. De acuerdo con reportes preliminares, se trató de un posible golpe de calor.

La Liga MX Femenil, informó en un comunicado que la prioridad fue salvaguardar la integridad de Lair, quien se encuentra estable. Durante el resto del encuentro, la dirección técnica quedó a cargo de su auxiliar Shirley Cruz, quien confirmó que el entrenador sigue en observación y bajo análisis médicos.

En lo deportivo, Toluca logró imponerse 2-1 sobre Pumas con doblete de Eugénie Le Sommer, mientras que Stephanie Ribeiro descontó para las universitarias. Con este resultado, las mexiquenses alcanzaron 23 puntos y sumaron su séptima victoria, mientras que Pumas permaneció en 19 unidades.