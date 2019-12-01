Donovan Carrillo será el abanderado de México en la clausura de Milano-Cortina 2026

Donovan Carrillo será el abanderado de México en la clausura de Milano-Cortina 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 17:05:12
Milán, Italia, a 2 de febrero de 2026.- El patinador artístico mexicano, Donovan Carrillo, encabezará a la delegación nacional como abanderado en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, en reconocimiento a su destacada participación y trayectoria.

Con 26 años, Carrillo ha marcado un antes y un después en el deporte invernal mexicano. Se convirtió en el primer representante del país en avanzar a la final de patinaje artístico en unos Juegos Olímpicos de Invierno, logro que consiguió inicialmente en Beijing 2022 y que volvió a concretar en la presente edición celebrada en Italia.

A lo largo de casi dos décadas sobre el hielo, el jalisciense ha construido una carrera sólida, acumulando títulos y actuaciones destacadas en el circuito internacional, lo que lo ha posicionado como referente y pionero de su disciplina en México.

Su designación para portar la bandera nacional simboliza el reconocimiento a su constancia, disciplina y al impacto que ha generado en el impulso del patinaje artístico en el país, en el marco del cierre oficial de la justa olímpica.

