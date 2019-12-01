Donovan Carrillo se ubica entre los 19 mejores del Mundial de Patinaje Artístico 2026

Donovan Carrillo se ubica entre los 19 mejores del Mundial de Patinaje Artístico 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 16:04:36
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Praga, Chequia, 28 de marzo de 2026.- El patinador mexicano Donovan Carrillo logró colocarse entre los 19 mejores del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Praga 2026, consolidando una destacada participación en su cuarta final mundial.

Durante el programa libre, Carrillo obtuvo una puntuación de 140.09 unidades, lo que le permitió alcanzar un total de 219.74 puntos en la competencia.

Este resultado representa su segunda mejor actuación en Campeonatos Mundiales, solo por detrás del 15° lugar que consiguió en la edición de 2024.

Con este desempeño, el atleta jalisciense continúa reafirmando su presencia en la élite del patinaje artístico internacional, representando a México en uno de los escenarios más importantes de la disciplina.

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