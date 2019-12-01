Donovan Carrillo, confirmado para el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2026

Praga, Chequia, a 25 de febrero de 2026.- Donovan Carrillo está confirmado para participar en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2026, uno de los eventos más importantes del calendario internacional de este deporte.
La competencia se celebrará del 24 al 29 de marzo de 2026 en el O2 Arena de Praga, Chequia, donde se darán cita los mejores patinadores del mundo.
Carrillo competirá en la modalidad individual masculina y tendrá actividad en las siguientes fechas:
26 de marzo: Programa Corto
28 de marzo: Programa Libre
El Campeonato Mundial de Patinaje Artístico incluye las disciplinas de individual masculino, individual femenino, parejas y danza sobre hielo, consolidándose como una vitrina de alto nivel competitivo y gran expectativa internacional.
La participación de Donovan Carrillo genera gran expectativa entre la afición, ya que buscará destacar en el escenario mundial y continuar consolidándose como uno de los principales exponentes del patinaje artístico a nivel internacional.