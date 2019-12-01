Donald Trump recibe a Messi e Inter de Miami en la Casa Blanca; momentos se viralizan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 17:59:51

Washington, Estados Unidos, 5 de marzo del 2026.- Tras una temporada destacada en el futbol de Estados Unidos que culminó con el campeonato de la MLS, el Inter Miami CF fue recibido en la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La delegación del club estuvo conformada por jugadores, integrantes del cuerpo técnico y directivos, y fue encabezada por la presencia del astro argentino Lionel Messi, cuya participación dio de que hablar en el acto protocolario.

La visita del campeón del mundo generó rápidamente reacciones en redes sociales, donde aficionados y analistas comentaron el encuentro entre el equipo campeón y el mandatario estadounidense.

Durante la ceremonia, Trump resaltó el crecimiento que ha tenido el futbol en el país y reconoció el impacto que ha generado la llegada de Messi a la MLS, particularmente en el aumento de audiencias y en la proyección internacional de la liga.

En un breve mensaje, el presidente felicitó al Inter Miami por su desempeño a lo largo de la temporada y destacó el mérito de conquistar el campeonato en una competición que, señaló, se ha vuelto cada vez más exigente.

Por su parte, Messi mantuvo un perfil discreto durante el evento, aunque su presencia concentró gran parte de la discusión mediática.

En redes sociales se viralizaron diversons momentos de Trump con Messi, tal como la mención del mandatario estadounidense sobre si Pelé era mejor que él, así como la confesión de que el hijo del presidente norteamericano es fan del astro argentino así como de Cristiano Ronaldo.