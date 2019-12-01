Donald Trump recibe a Messi e Inter de Miami en la Casa Blanca; momentos se viralizan

Donald Trump recibe a Messi e Inter de Miami en la Casa Blanca; momentos se viralizan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 17:59:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, 5 de marzo del 2026.- Tras una temporada destacada en el futbol de Estados Unidos que culminó con el campeonato de la MLS, el Inter Miami CF fue recibido en la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La delegación del club estuvo conformada por jugadores, integrantes del cuerpo técnico y directivos, y fue encabezada por la presencia del astro argentino Lionel Messi, cuya participación dio de que hablar en el acto protocolario.

La visita del campeón del mundo generó rápidamente reacciones en redes sociales, donde aficionados y analistas comentaron el encuentro entre el equipo campeón y el mandatario estadounidense.

Durante la ceremonia, Trump resaltó el crecimiento que ha tenido el futbol en el país y reconoció el impacto que ha generado la llegada de Messi a la MLS, particularmente en el aumento de audiencias y en la proyección internacional de la liga.

En un breve mensaje, el presidente felicitó al Inter Miami por su desempeño a lo largo de la temporada y destacó el mérito de conquistar el campeonato en una competición que, señaló, se ha vuelto cada vez más exigente.

Por su parte, Messi mantuvo un perfil discreto durante el evento, aunque su presencia concentró gran parte de la discusión mediática.

En redes sociales se viralizaron diversons momentos de Trump con Messi, tal como la mención del mandatario estadounidense sobre si Pelé era mejor que él, así como la confesión de que el hijo del presidente norteamericano es fan del astro argentino así como de Cristiano Ronaldo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Golpe al crimen en autopista de Michoacán: cae sujeto que ocultó más de 80 kilos de estupefaciente en costales de cemento
PROFECO logra entrega de vehículos tras conciliación con agencia en Coahuila
Fallece bebé de 4 meses en guardería de Azcapotzalco, CDMX
Explosivos en puente de Vallarta: localizan ocho cargas que buscaban destruir paso sobre el río Mascota tras abatimiento del "Mencho"
Más información de la categoria
Golpe al crimen en autopista de Michoacán: cae sujeto que ocultó más de 80 kilos de estupefaciente en costales de cemento
Se va a quedar queriendo: Saúl Monreal está fuera de la carrera morenista por Zacatecas 2027
PRI presiona por alianza opositora: “Alito” pide a PAN y MC unirse contra Morena
Violencia tras caída de “El Mencho” deja 881 vehículos dañados o robados
Comentarios