Descalifican a atleta ucraniano por usar casco en homenaje a deportistas caídos en la guerra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 11:50:48

Cortina, Italia, a 12 de febrero 2026.- Vladislav Heraskevich, atleta ucraniano que compite en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, Italia, fue descalificado por el Comité Olímpico Internacional (COI), por querer utilizar un casco con imágenes de deportistas fallecidos durante el conflicto con Rusia.

A través de un comunicado, el organismo que rige la justa afirmó que el competidor "no podrá participar" en el evento internacional "tras negarse a cumplir las directrices sobre la capacidad de expresión” de los deportistas.

“Esta mañana, a su llegada a las instalaciones de la competición, Heraskevich se reunió con la presidenta del COI, Kirsty Coventry, que le explicó por una última vez la postura del COI. Como en las reuniones anteriores, él se negó a cambiar la suya", argumentó la instancia olímpica.

“El COI decidió por ello, con pesar, retirarle su acreditación para los Juegos Olímpicos de 2026.”, concluyó el comunicado oficial.

Asimismo, cabe mencionar que, el pasado 11 de febrero, el Comité propuso al atleta ucraniano que utilizara un brazalete negro en lugar del casco, como una medida excepcional.

Por su parte, la presidenta del COI, Kristy Coventry, aseguró que nadie del organismo está en contra del mensaje que Heraskevich quería enviar; sin embargo, rompe con los protocolos preestablecidos.

"Nadie, y menos yo, está en desacuerdo con el mensaje, es un mensaje poderoso, es un mensaje de recuerdo, de memoria. El reto era encontrar una solución para el campo de juego. Lamentablemente, no hemos podido encontrar esa solución”, cerró Coventry.