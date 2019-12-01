Deporte y equidad: el camino hacia la igualdad salarial

México, a 19 de septiembre del 2025. - Aparentemente, el deporte femenil tiene un avance acelerado en romper su brecha salarial; informes de la BBC en el 2021 señalan que el 90 por ciento de los deportes ya ofrecen premios en dinero iguales a los de sus compañeros en los campeonatos más importantes del mundo, y los estadios repletos en partidos femeninos de futbol y tenis se han vuelto habituales. Sin embargo, aún existen diferentes obstáculos.

Aunque no existen datos específicos (o hay muy pocos) sobre cada deportista, la opinión general es que las futbolistas de élite ganan entre un 15 por ciento y un 25 por ciento de lo que perciben sus colegas masculinos y, aunque existen excepciones como el tenis, las diferencias son significativas.

Alex Culvin, exfutbolista que ahora trabaja para la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO), señala que comparar los salarios de los que más ganan en este deporte perjudica el argumento de la igualdad salarial, ya que solo se considera una parte incompleta y distorsionada del panorama general.

"Creo que lo más inteligente, desde el punto de vista empresarial, es invertir en el equipo femenino y proporcionarles un entorno en el que puedan prosperar. Los ingresos llegarán al fútbol y, como consecuencia, los salarios aumentarán", señaló Culvin.

Los grandes eventos en enormes estadios y las acciones de importantes organizaciones indudablemente tienen un impacto, tanto en quienes participan, los que los ven, así como en la siguiente generación. Pero, en el Día Internacional de la Igualdad Salarial, parece claro que el deporte debe esforzarse más por abordar las desigualdades estructurales e históricas, tanto en salarios como en condiciones, así como por sortear la política global y local si se busca la paridad.