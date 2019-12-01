Definidos los grupos de la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México, 5 de diciembre del 2025.- Los grupos de la Copa del Mundo 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá han quedado definidos tras realizarse el sorteo, que dejó varios duelos interesantes en la justa mundialista.
Los sectores quedaron definidos de la siguiente manera:
Grupo A:
México / Corea del Sur / Sudáfrica / Ganador del Repechaje: Dinamarca, República de Irlanda, Macedonia del Norte o Chequia
Grupo B:
Canadá / Suiza / Catar / Ganador del Repechaje: Italia, Iranda del norte, Gales, Boznia y Herzegovina
Grupo C:
Brasil / Marruecos / Escocia / Haití
Grupo D:
Estados Unidos / Australia / Paraguay / Ganador del Repechaje entre Turquía, Rumania, Eslovaquia, Kosovo
Grupo E:
Alemania / Ecuador / Costa de Marfil / Curazao
Grupo F:
Países Bajos / Japón / Túnez / Ganador del Repechaje entre Ucrania, Suecia, Polonia, Albania
Grupo G:
Bélgica / Irán / Egipto / Nueva Zelanda
Grupo H:
España / Uruguay / Arabia Saudita / Cabo Verde
Grupo I:
Francia / Senegal / Noruega / Ganador del Repechaje entre Iraq, Bolivia o Surinam
Grupo J:
Argentina / Austria / Argelia / Jordania
Grupo K:
Portugal / Colombia / Uzbekistán / Ganador del Repechaje entre Congo, Jamaica, Nueva Caledonia
Grupo I:
Inglaterra / Croacia / Panamá / Ghana