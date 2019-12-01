Definidos los grupos de la Copa del Mundo 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 13:10:37

Ciudad de México, 5 de diciembre del 2025.- Los grupos de la Copa del Mundo 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá han quedado definidos tras realizarse el sorteo, que dejó varios duelos interesantes en la justa mundialista.

Los sectores quedaron definidos de la siguiente manera:

Grupo A:

México / Corea del Sur / Sudáfrica / Ganador del Repechaje: Dinamarca, República de Irlanda, Macedonia del Norte o Chequia

Grupo B:

Canadá / Suiza / Catar / Ganador del Repechaje: Italia, Iranda del norte, Gales, Boznia y Herzegovina

Grupo C:

Brasil / Marruecos / Escocia / Haití

Grupo D:

Estados Unidos / Australia / Paraguay / Ganador del Repechaje entre Turquía, Rumania, Eslovaquia, Kosovo

Grupo E:

Alemania / Ecuador / Costa de Marfil / Curazao

Grupo F:

Países Bajos / Japón / Túnez / Ganador del Repechaje entre Ucrania, Suecia, Polonia, Albania

Grupo G:

Bélgica / Irán / Egipto / Nueva Zelanda

Grupo H:

España / Uruguay / Arabia Saudita / Cabo Verde

Grupo I:

Francia / Senegal / Noruega / Ganador del Repechaje entre Iraq, Bolivia o Surinam

Grupo J:

Argentina / Austria / Argelia / Jordania

Grupo K:

Portugal / Colombia / Uzbekistán / Ganador del Repechaje entre Congo, Jamaica, Nueva Caledonia

Grupo I:

Inglaterra / Croacia / Panamá / Ghana