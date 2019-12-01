Choca camión de volteo contra puente tirado en Lomas de la Maestranza de Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 5 de diciembre de 2025.- Un camión de volteo chocó contra el puente de Lomas de la Maestranza en Morelia, el cual lleva tirado desde el 26 de marzo de 2024, cuando un tráiler chocó en la carretera Morelia-Quiroga, dañando severamente la estructura.

Al respecto se informó que fue este viernes que en el referido lugar un camión de volteo chocó contra la estructura.

Es de mencionar que el puente de Lomas de la Maestranza en Morelia, lleva tirado desde el 26 de marzo de 2024, cuando un tráiler chocó en la carretera Morelia-Quiroga, dañando severamente la estructura. Desde entonces, el puente ha permanecido en el mismo lugar, sin visos de que haya intenciones de repararlo.

Los vecinos de la zona han expresado su preocupación por la situación, ya que el puente es necesario para cruzar la carretera de manera segura. Además, la estructura metálica se ha convertido en un depósito de basura, lo que representa un riesgo para la salud y la seguridad de los residentes.

Aunado a lo anterior en los últimos días, por obras del nuevo periférico, se han llevado a cabo trabajos que afectan la circulación vehicular en la zona.