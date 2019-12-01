"Disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales": Claudia Sheinbaum en sorteo mundialista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 12:12:09

Ciudad de México, 5 de diciembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, participó en un acto simbólico durante el sorteo de la Copa del Mundo 2026, que el país compartirá con Estados Unidos y Canadá.

La mandataria mexicana sacó la pelotita con el nombre de México para ubicarlo en el sector A de la próxima justa mundialista, al lado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y del primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Al momento de sacar el papelito con la leyenda ‘México’, Sheinbaum Pardo no logró ocultar su emoción y gritó “Viva México”.

Posteriormente, la presidenta de México dio unas palabras al externar su sentir de que se dispute la tercera copa del mundo en la historia del país.

"Estamos orgullosos de recibir por tercera vez la Copa Mundial; México es un país extraordinario, un pueblo trabajador y lleno de paz”, externó.

"Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales", sentenció en su breve discurso.