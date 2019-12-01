México vs Sudáfrica es el partido inaugural del Mundial 2026; reedición de lo sucedido en 2010

México vs Sudáfrica es el partido inaugural del Mundial 2026; reedición de lo sucedido en 2010
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 12:52:54
Ciudad de México, 5 de diciembre del 2025.- La Selección Nacional Mexicana será el partido inaugural del Mundial 2026 ante Sudáfrica, lo que será la reedición de lo acontecido en el Mundial 2010, que se disputó en aquel país.

En aquella oportunidad, ambas selecciones empataron 1-1, sin embargo, ahora en el Estadio Azteca, el próximo 11 de junio del 2026 rodará el balón a la espera de que la historia sea diferente.

México quedó ubicado en el sector A de la Copa del Mundo junto a Corea del Sur, Sudáfrica y el ganador del playoff D (Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia, República de Irlanda).

Después del partido inaugural México enfrentará a Corea del Sur el jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara y cerrará su participación el miércoles 24 de junio frente al ganador del repechaje europeo en el Estadio Monterrey.

 

 

 

 

