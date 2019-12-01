Ultiman a comerciante en Celaya, Guanajuato

Ultiman a comerciante en Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 14:38:49
Celaya, Guanajuato, 5 de diciembre del 2025.- Sobre la banqueta quedó sin vida un hombre quién se presume era comerciante luego de ser sorprendido por sujetos desconocidos que sin mediar palabra le dispararon en diversas ocasiones en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

Los hechos se registraron alrededor de la 1 de la tarde del viernes sobre la calle higuera entre las calles Pablo rocha y rosas moreno, sitio al que arribaron elementos de la guardia nacional y municipales con socorristas quienes estos últimos al valorar a la víctima confirmaron que ya no contaba con vida.

En los primeros reportes mencionan que el masculino estaba en su vehículo en color blanco bajando algunos artículos cuando repentinamente fue atacado.

Acto seguido se colocó la cinta amarilla delimitando el área que posteriormente fue procesada en conjunto de agentes de investigación criminal y peritos adscritos a la fiscalía para poder esclarecer el nuevo crimen.

Una vez que concluyeron las diligencias correspondientes en la zona el cuerpo fue retirado y llevado a las instalaciones en la capital del estado donde le practicaran la necropsia que marca la ley.

