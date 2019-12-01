Fallece hombre en Tacámbaro, Michoacán tras sufrir accidente vehicular en las inmediaciones del balneario Arroyo Frío

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 14:31:26

Tacámbaro, Michoacán, a 5 de diciembre de 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió tras accidentarse con la camioneta en que viajaba, un hombre perdió la vida en el municipio de Tacámbaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la carretera Tacámbaro-Pedernales, en las inmediaciones del balneario Arroyo Frío, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de tránsito, así como paramédicos de Protección Civil, quienes al arribar encontraron volcada una camioneta y dentro de esta, el cuerpo sin vida de una persona.

Con base en lo anterior personal de la FGE tomó conocimiento de los hechos.