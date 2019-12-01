Fallece hombre en Tacámbaro, Michoacán tras sufrir accidente vehicular en las inmediaciones del balneario Arroyo Frío

Fallece hombre en Tacámbaro, Michoacán tras sufrir accidente vehicular en las inmediaciones del balneario Arroyo Frío
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 14:31:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tacámbaro, Michoacán, a 5 de diciembre de 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió tras accidentarse con la camioneta en que viajaba, un hombre perdió la vida en el municipio de Tacámbaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la carretera Tacámbaro-Pedernales, en las inmediaciones del balneario Arroyo Frío, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de tránsito, así como paramédicos de Protección Civil, quienes al arribar encontraron volcada una camioneta y dentro de esta, el cuerpo sin vida de una persona.

Con base en lo anterior personal de la FGE tomó conocimiento de los hechos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Comando irrumpe en almacén de Nissan en Morelos; roba dos camionetas y se lleva a dos guardias
Michoacán: Ejército irrumpe en Turicato y Nocupétaro y decomisa 335 kilos de estupefaciente y un mega laboratorio
Denuncian trabajo de “ficheras” en bar de San José el Alto
Recuperan 23 cuerpos de fosa común en panteón de la Miguel Hidalgo
Más información de la categoria
Michoacán: Ejército irrumpe en Turicato y Nocupétaro y decomisa 335 kilos de estupefaciente y un mega laboratorio
Hallan cuatro personas sin vida en acceso a Pénjamo; presentaban signos de violencia
FGR encabeza cateo en una pensión en El Marqués, Querétaro
Fueron asesinados 120 menores durante el ciclo escolar pasado y hay 20 municipios con escuelas cerradas de manera intermitente por violencia en Michoacán
Comentarios