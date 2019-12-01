Definida la liguilla de la Liga MX; Cruz Azul vs Chivas, el duelo más atractivo

Definida la liguilla de la Liga MX; Cruz Azul vs Chivas, el duelo más atractivo
Autor: Moisés Huante / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 07:48:11
Ciudad de México, 24 de noviembre del 2025.- La fiesta grande del futbol mexicano ha quedado definida tras disputarse la ronda de Play-In, que otra vez, no sirvió para nada, puesto que, se clasificaron el séptimo y octavo lugar de la tabla general (Tijuana y Juárez).

En lo que va de la instauración del nuevo formato, en todas las ocasiones se han instalado en cuartos de final el séptimo y el octavo lugar, por lo que el famoso Play-In solo ha servido para cortar el ritmo de los equipos que logran clasificar directamente a la liguilla.

En el tema de interés, los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX arrancarán el miércoles 26 de noviembre, aún con horarios y partidos a definir por día, no obstante, los duelos quedaron de la siguiente manera:

(1) Toluca vs. (8) FC Juárez: El líder general va por defender su corona ante los Bravos de Juárez, quienes derrotaron a Pachuca en la frontera para adueñarse del último boleto a la Fiesta Grande.

(2) Tigres UANL vs. (7) Xolos de Tijuana: Los Tigres, sublíderes generales, enfrentarán al otro cuadro fronterizo, que intentarán dar la sorpresa con la joya mexicana Gilberto Mora.

(3) Cruz Azul vs. (6) Guadalajara: El duelo más esperado de los cuartos de final y en el papel el más parejo por la forma de cerrar el torneo por parte de las Chivas.

(4) América vs. (5) Monterrey: Duelo de poder a poder y de billetazos en las plantillas, no viven su mejor presente pero saben que en la liguilla no hay mañana.

Noventa Grados
