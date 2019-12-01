Cruz Azul se queda sin estadio; los corren de C.U. para el Clausura 2026

Autor: Moisés Huante / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 13:02:12

Ciudad de México, 8 de enero del 2025.- La Máquina Cementera del Cruz Azul se quedó sin estadio para disputar sus partidos como local durante el Clausura 2026, una vez que la UNAM no quiso renovar su contrato para seguir jugando en la cancha de Ciudad Universitaria.

De acuerdo con información cercana al club, Cruz Azul había ingresado la solicitud de renovación desde hace aproximadamente tres meses; sin embargo, no obtuvo respuesta por parte de la UNAM durante ese periodo.

Hasta el momento, se desconoce en qué estadio serán locales los celestes, aunque las opciones más viables son el Estadio Ciudad de los Deportes o el Cuauhtémoc de Puebla, donde ya han sido anfitriones.

Cabe recordar que La Máquina Cementera tiene contrato vigente con el Estadio Banorte (Azteca) hasta el 2028 para disputar sus juegos como local, sin embargo, debido a las obras de modernización y reconstrucción no pueden volver al inmueble hasta después del Mundial 2026.