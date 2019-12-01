Cruz Azul se impone ante Santos y consolida su liderato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 22:45:55

Torreón, Coahuila, 3 de marzo de 2026.- Cruz Azul confirmó su buen momento al derrotar 2-1 a Santos Laguna en la Comarca Lagunera, resultado con el que se mantiene en la cima de la clasificación.

El conjunto capitalino tomó la iniciativa desde los primeros instantes y encontró recompensa al minuto 15. Tras una jugada colectiva, Jeremy Márquez definió con precisión dentro del área para vencer a Carlos Acevedo y abrir el marcador en favor de La Máquina.

Antes del descanso, los visitantes estuvieron cerca de ampliar la ventaja con un remate acrobático de Palavecino que se estrelló en el ángulo, dejando escapar una oportunidad clara para incrementar la diferencia.

Santos reaccionó en el complemento y logró el empate al 54’, cuando Bullaude sacó un potente disparo dentro del área para colocar el 1-1 y encender a la afición local.

Sin embargo, el líder no bajó el ritmo. Al minuto 78, una combinación entre Palavecino y Rotondi terminó con un pase retrasado que Paradela aprovechó para definir frente al arco y sentenciar el 2-1 definitivo.

Con este resultado, Cruz Azul suma tres puntos más y reafirma su condición de puntero, mientras que Santos dejó escapar unidades en casa.