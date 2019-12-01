Cruz Azul se impone ante Santos y consolida su liderato

Cruz Azul se impone ante Santos y consolida su liderato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 22:45:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Torreón, Coahuila, 3 de marzo de 2026.- Cruz Azul confirmó su buen momento al derrotar 2-1 a Santos Laguna en la Comarca Lagunera, resultado con el que se mantiene en la cima de la clasificación.

El conjunto capitalino tomó la iniciativa desde los primeros instantes y encontró recompensa al minuto 15. Tras una jugada colectiva, Jeremy Márquez definió con precisión dentro del área para vencer a Carlos Acevedo y abrir el marcador en favor de La Máquina.

Antes del descanso, los visitantes estuvieron cerca de ampliar la ventaja con un remate acrobático de Palavecino que se estrelló en el ángulo, dejando escapar una oportunidad clara para incrementar la diferencia.

Santos reaccionó en el complemento y logró el empate al 54’, cuando Bullaude sacó un potente disparo dentro del área para colocar el 1-1 y encender a la afición local.

Sin embargo, el líder no bajó el ritmo. Al minuto 78, una combinación entre Palavecino y Rotondi terminó con un pase retrasado que Paradela aprovechó para definir frente al arco y sentenciar el 2-1 definitivo.

Con este resultado, Cruz Azul suma tres puntos más y reafirma su condición de puntero, mientras que Santos dejó escapar unidades en casa.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mega operativo en el municipio más exclusivo de México: Presunto artefacto explosivo desata fuerte movilización en San Pedro, NL
Suman tres deportistas asesinados en menos de un año en Celaya, Guanajuato
Detienen a dos integrantes del cabildo y al tesorero de Amacuzac, Morelos, por el delito de extorsión agravada
Michoacán: Tapizan Puruándiro con mensajes contra militares; despliegue total de la Guardia Civil
Más información de la categoria
Vigente ficha del ICE contra extesorero de Tacámbaro por red de trata en EEUU operada por pandillas; en Michoacán su esposa es regidora y él dirige el partido del Alcalde
Michoacán: Tapizan Puruándiro con mensajes contra militares; despliegue total de la Guardia Civil
Exhibe Memo Valencia a funcionarios municipales de Morelia por delitos electorales
Desmantelan laboratorio para elaboración de estupefacientes en Peribán, Michoacán
Comentarios