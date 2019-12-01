Monterrey, Nuevo León, 28 de febrero de 2029.- Cruz Azul se impuso este sábado 0-2 a Monterrey en el duelo correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026, y con ello asumió la cima del torneo de manera solitaria. Los goles del equipo cementero fueron anotados por Carlos Rotondi y Agustín Palavecino, quienes aprovecharon la efectividad del ataque y la solidez defensiva del equipo para asegurar el triunfo.

Con esta victoria, Cruz Azul llegó a 19 puntos, superando por uno a Toluca y Chivas, que aún buscan recuperar terreno en la clasificación. El resultado también representa un impulso en la moral del equipo, que apunta a mantener el liderazgo y consolidarse como serio candidato al título.

Por su parte, Monterrey, conocido como La Pandilla, se quedó con 10 unidades y continúa en la mitad de la tabla. El equipo regiomontano intentó reaccionar durante el partido, pero no logró concretar sus oportunidades frente al arco rival.

En la próxima jornada, Cruz Azul se enfrentará a Santos, mientras que Monterrey buscará sumar puntos importantes ante Querétaro. La Jornada 9 promete encuentros emocionantes que podrían redefinir la clasificación y la pelea por los primeros lugares del torneo.