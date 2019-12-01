Cruz Azul remonta ante Puebla y mantiene paso perfecto en el Apertura 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 22:13:39

Ciudad de México, 21 de julio de 2026.- Cruz Azul volvió a mostrar su gran capacidad de reacción al remontar y derrotar 2-1 al Puebla, en duelo adelantado de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, disputado este martes en el Estadio Banorte.

El equipo de la Franja tomó la ventaja al minuto 28 con un gol de Fernando Monárrez, quien adelantó a los visitantes en el marcador y silenció momentáneamente al inmueble capitalino.

Sin embargo, antes del descanso, La Máquina encontró la igualada gracias a Luka Romero, quien al minuto 44 marcó el 1-1 para devolverle el impulso al conjunto celeste.

Cuando el partido entraba en su recta final, Christian Ebere apareció como el héroe de la noche al anotar el gol del triunfo al minuto 82, consumando una nueva remontada para el vigente campeón del futbol mexicano.

Con este resultado, Cruz Azul sumó su segunda victoria consecutiva en el arranque del Apertura 2026 y logró iniciar un torneo con dos triunfos por primera vez desde el Apertura 2024.

Además, el equipo celeste volvió a demostrar su capacidad de reacción, ya que en sus dos primeros compromisos del campeonato vino de atrás en el marcador para quedarse con la victoria.

El encuentro correspondió a un partido adelantado de la Jornada 2, debido a que Cruz Azul disputará el próximo sábado el Campeón de Campeones de la Liga MX ante Toluca, en un duelo que enfrentará a los dos campeones más recientes del fútbol mexicano.