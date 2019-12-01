Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la Selección de Portugal tras 23 años de carrera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 15:58:02

Lisboa, Portugal, 5 de noviembre de 2026.- Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retiro definitivo de la Selección de Portugal, poniendo fin a una trayectoria de 23 años en la que se convirtió en el máximo goleador y el jugador con más partidos disputados en la historia de Portugal.

El delantero de 41 años dio a conocer su decisión mediante un video publicado en sus redes sociales, en el que se despidió de la camiseta número 7, que defendió desde agosto de 2003.

“Llegó el día de devolver la camiseta siete a la selección de todos nosotros. Nunca sentí que fuera exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla y defenderla”, expresó el futbolista.

Ronaldo reconoció que no fue una decisión sencilla, pues la selección representó una parte importante de su vida, también agradeció a sus compañeros, entrenadores, familiares y aficionados que lo acompañaron durante su recorrido con Portugal.

Durante su etapa internacional, el atacante disputó 234 partidos y marcó 146 goles, cifras que lo mantienen como el futbolista con más encuentros y anotaciones en selecciones nacionales masculinas. Además, conquistó la Eurocopa de 2016 y dos títulos de la Liga de Naciones, en 2019 y 2025.

Su despedida llega después de participar en seis Copas del Mundo, en las que consiguió marcar en todas las ediciones, un récord que comparte con una trayectoria internacional que difícilmente pasará desapercibida.

Por su parte, Cristiano Ronaldo continuará su carrera como futbolista profesional con el Al-Nassr de Arabia Saudita, por lo que su retiro únicamente corresponde a sus compromisos con la selección nacional.

Con este anuncio, Portugal se despide de uno de los jugadores más importantes de su historia, quien durante más de dos décadas llevó el número 7 y el gafete de capitán.