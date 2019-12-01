Washington, Estados Unidos, 24 de noviembre de 2026.- La Copa América 2028 se disputará en Estados Unidos del 9 de junio al 9 de julio, con un total de 16 selecciones participantes, informó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Anteriormente, Estados Unidos ya había sido sede del torneo en dos ocasiones, en 2016 y 2024. La edición de 2028 será la tercera en territorio estadounidense, que se mantiene como el único país fuera de la Conmebol en albergar la competencia.

El torneo repetirá el formato de 2024, con 10 selecciones de la Conmebol y seis representantes de la Concacaf. Los boletos para los equipos de la confederación norteamericana se definirán por mérito deportivo durante la Copa Oro 2027, programada del 17 de junio al 11 de julio de ese año.

Las fechas permitirán que la competencia concluya cinco días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, programados para el 14 de julio. Con este anuncio, ambas confederaciones extienden su alianza para organizar nuevamente el torneo en territorio estadounidense.