Concluyen los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026; México gana 14 medallas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 22:23:46

Dakar, Senegal, 13 de noviembre de 2026.- Los IV Juegos Olímpicos de la Juventud llegaron a su fin este viernes 13 de noviembre, luego de dos semanas de competencias en las que participaron cerca de 2 mil 700 deportistas de distintos países.

La ceremonia de clausura se realizó en la Villa Olímpica de Diamniadio, donde los atletas y las delegaciones se reunieron para despedir esta edición. El acto incluyó música, presentaciones artísticas y el apagado de la llama olímpica.

Esta edición tuvo un significado especial, ya que fue la primera vez que los Juegos Olímpicos de la Juventud se celebraron en territorio africano. Las competencias se llevaron a cabo en Dakar, Diamniadio y Saly, con pruebas de 25 disciplinas deportivas.

Por otra parte, México concluyó su participación con un total de 14 medallas, de las cuales tres fueron de plata y 11 de bronce. La delegación nacional estuvo integrada por 62 deportistas que representaron al país en distintas disciplinas.

Las 14 medallas obtenidas por la delegación mexicana fueron en seis disciplinas: plata en lucha de playa con Karen Ríos, en atletismo con Carlo Cruz Tovar en salto con pértiga y en taekwondo con Guillermo Cortés.

Las medallas de bronce en atletismo fueron de Kendra Duany en disco y Alison Salinas en martillo, en natación, Daniel Saborío en 200 y 400 metros libres y una más de Fernanda García de 50m maripopsa. En béisbol 5 (equipo mixto), en taekwondo, Aline Herrera, Jorge Martínez y el equipo mixto y boxeo con Alan Ocampo y Jorge Nieblas.