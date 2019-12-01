CONADE busca sede alterna para mantener la Copa del Mundo de Clavados en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 16:55:39
Ciudad de México a 26 de febrero de 2026.- El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, se pronunció tras el anuncio de la cancelación de la Copa del Mundo de Clavados, que se celebraría en Zapopan, Jalisco.

El titular del organismo señaló que continúan las negociaciones para que el evento pueda mantenerse en territorio jalisciense; sin embargo, también se analizan sedes alternas como la Ciudad de México, Veracruz y Yucatán.

Pacheco afirmó que se están gestionando todas las alternativas posibles con el objetivo de que las y los clavadistas mexicanos puedan competir en casa. Asimismo, destacó que el deporte es una herramienta de transformación para la vida de las y los mexicanos.

La cancelación de la etapa en Zapopan generó incertidumbre entre atletas y aficionados, ya que el certamen formaba parte del calendario internacional rumbo a futuras competencias de alto nivel. En este sentido, las autoridades deportivas reiteraron su compromiso para encontrar una solución que permita mantener a México como sede de eventos de talla mundial.

 

Noventa Grados
