Con ganas de escapar del sótano, los canarios reciben a los coyotes

Morelia, Michoacán, a 08 de febrero de 2024.- : ¡Enciendan las veladoras que hoy juega el Atlético Morelia! En el nada honroso último lugar de la Tabla General de Clasificación con 1 punto de 9 disputados, el conjunto que dirige Israel Hernández Patt recibirá a las 19:05 de este jueves a los Coyotes de Tlaxcala, oncena ubicada en el sitio de la mediocridad con 8 de 9 unidades competidas, por lo que se antoja un partido de muy bajo nivel futbolístico, acorde al de la Liga de Expansión.



Atlético no ha podido ganar. Hernández Patt no ha logrado dotarlo de un futbol alegre y efectivo, por lo que tiene a la noble afición canaria con el desencanto que da ver al equipo de sus amores desangelado, desteñido y desarticulado, lo que no estaba presupuestado ni para la directiva que encabeza José Luis Higuera, por lo que si hoy no se quedan los tres puntos en casa el entrenador podría quedar fuera de la contienda.



El Tlaxcala ha ganado 2 partidos de 3 jugados. Y fue derrotado en 1. Con sus 8 puntos está exactamente a la mitad de la Tabla General de Clasificación, es decir en la línea exacta de la medianía. Pero ya sabe lo que es ganar dentro y fuera de casa, habida cuenta que derrotó en su partido anterior a los Cimarrones de Sonora, ese equipo que dirige el entrenador rebocero Roberto Hernández Ayala, el mismo que salvó del descenso al desaparecido Monarcas Morelia.



Se espera, eso sí, que Israel Hernández Patt y Atlético Morelia obtengan hoy su primera victoria de la competencia, para que la tensión termine y el público pueda exhalar un suspiro de alivio. El de hoy será un partido de la Jornada 5, por lo que ya no valen las excusas de tiempo para cuerpo técnico, ni para jugadores. Un mes y medio es el máximo suficiente para el conocimiento, el entendimiento y la compenetración.



La directiva bajó el precio de los boletos, siendo que era un momento ideal para crear el Día del Aficionado, como se estilaba hace años. Los directivos de entonces abrían las puertas del Estadio Morelos para que la afición entrara gratuitamente a apoyar a su equipo. Hoy, sien embargo, no se puede decir que los precios no están al alcance de todos los bolsillos y, como ahora es cuando el equipo canario más necesita del apoyo de su s fanáticos, se espera una buena entrada.



Pero, aguas, porque los Coyotes se meten al corral de los Canarios con la intención de desplumarlos y engullirlos. Los pronósticos, sin embargo, están en favor del conjunto michoacano. Así sea.

ATLÉTICO MORELIA: Antonio Torres; Leobardo López, Ulises Cardona, Diego García, Jesús Saavedra, Enrique Cedillo, Paul Galván, Omar Islas, Sergio Vergara, Fernando Illescas y Gustavo Ramírez. DT: Israel Hernández.



CCOYOTES DE TLAXCALA: Tlaxcala: Fernando Ruíz; Gerardo Ramírez, Francisco Santillán, Cristian González, Ernesto Reyes, Miguel Lozano, Jesse Zamudio, Diego García, Juan Rangel, Óscar Millán y Bruno Barja. DT: Francisco Ramírez.