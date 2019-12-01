Comunidad UAG realiza carrera 5k con causa

Guadalajara, Jalisco, 27 de octubre del 2025.- La comunidad de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) participó en una edición más de la Carrera 5K con causa, que marca el inicio de las celebraciones del Día del Estudiante Autónomo que se celebra el 23 de octubre y también se apoya a quienes más los necesitan.

En esta edición, sumaron más de 300 corredores de todas las categorías, quienes disfrutaron del recorrido por el circuito de Ciudad Universitaria y también se sumaron a la noble causa de recaudar víveres para el Asilo María Auxiliadora y para la población afectada por las lluvias en el norte de Veracruz.

La Federación de Estudiantes de Jalisco (FEJ), organizadores de la carrera, expresaron su orgullo ante la cantidad de asistentes presentes y el apoyo proporcionado para los necesitados.



Actividades para todos

La carrera también abrió sus puertas para los autónomos más pequeños con tres carreras especialmente dedicadas para niños.

La carrera de 100 metros fue para niños de preescolar, la de 300 metros para primeria menor y la de 600 metros para primaria mayor.



Reconocimiento a ganadores

Al término de la carrera, los corredores fueron recibidos con una medalla y a los primeros 3 lugares de cada categoría se les reconoció con varios premios.



Los Ganadores fueron, en la rama femenil 5k: el 1er lugar fue para Ximena Peña, el segundo para Ana Sofía Álvarez y el tercer lugar para Estela de Fagot. En la rama varonil 5k, el primer lugar fue para Luis Emilio J., el segundo lugar fue para Villa González y el tercero fue para Paul Chávez Flores.



Y como mención especial por ser el corredor más joven en llegar en cuarto lugar en el circuito de 5k, el alumno de primero de secundaria de tan solo 11 años de edad, Ángel Arturo.



En las categorías menores los ganadores fueron David Llamas en 100 metros, Elías Gómez en 300 metros y Alonso Mateo en 600 metros.



Las celebraciones del Día del Estudiante Autónomo del 23 de Octubre se hacen con el fin de conmemorar a los jóvenes que iniciaron la lucha por la Libertad de Cátedra y Autonomía Universitaria en 1933, que eventualmente resultaría en la fundación de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) el 3 de marzo de 1935.