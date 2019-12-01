Comité Olímpico Internacional endurece reglas: solo mujeres biológicas competirán en categoría femenil en Los Ángeles 2028

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 17:23:20

Lausana, Suiza, 26 de marzo de 2026.- El Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó una nueva política de elegibilidad que marcará un cambio significativo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, al establecer que únicamente mujeres biológicas podrán competir en la categoría femenil.

La decisión se alinea con disposiciones recientes impulsadas desde el gobierno de Estados Unidos en materia deportiva y busca definir con mayor claridad las reglas de competencia en el ámbito olímpico, un tema que ha generado amplio debate en los últimos años.

La determinación surge tras un proceso de revisión interna encabezado por la presidenta del COI, Kirsty Coventry, quien subrayó que la medida está basada en criterios científicos y en la opinión de expertos médicos.

“Como exdeportista, creo apasionadamente en el derecho de todos los olímpicos a participar en una competencia justa. La política que hemos anunciado se basa en la ciencia y ha sido liderada por expertos médicos. En los Juegos Olímpicos, incluso los márgenes más pequeños pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Por tanto, está absolutamente claro que no sería justo que los varones biológicos compitieran en la categoría femenina. Además, en algunos deportes simplemente no sería seguro”, declaró Coventry.

El organismo precisó que la elegibilidad para cualquier prueba femenil, tanto en deportes individuales como de conjunto, estará limitada a mujeres biológicas, determinadas mediante una prueba única de detección del gen SRY.

El nuevo criterio entrará en vigor a partir de la justa olímpica de 2028 y no tendrá efectos retroactivos. Asimismo, el COI aclaró que la disposición no afectará actividades deportivas de carácter recreativo o de base, manteniendo el principio de acceso universal al deporte.

De acuerdo con el organismo, la política busca salvaguardar condiciones de equidad, seguridad e integridad en la categoría femenil, como parte de los ajustes normativos que regirán en el futuro cercano.

Aunque el debate ha sido amplio, no existe claridad sobre el número de atletas transgénero en el alto rendimiento olímpico. En los Juegos Olímpicos de París 2024 no se registró la participación de mujeres que hayan realizado una transición tras nacer biológicamente hombres.

El documento también contempla restricciones para atletas con diferencias en el desarrollo sexual (DSD), como el caso de la doble campeona olímpica Caster Semenya, dentro de un análisis más amplio sobre los criterios de elegibilidad en distintas disciplinas.