Clavadista mexicana Aranza Vázquez logra el tricampeonato colegial en Estados Unidos

Carolina del Norte, Estados Unidos, a 22 de febrero 2024.- La clavadista mexicana, Aranza Vázquez Montaño, logró su tercer campeonato a nivel colegial con la Universidad de Carolina del Norte, al coronarse en el torneo de la Conferencia de la Costa del Atlántico (ACC).

La atleta azteca venció a sus rivales al lograr una puntuación de 336.05, lo que la posicionó en la cima del podio y se colgó el oro, después de la ejecución de sus seis clavados en la final colegial de la ACC.

Cabe señalar que hace apenas una semana, Vázquez Montaño representó a México en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Doha, Catar, en donde consiguió un boleto para la delegación mexicana que viajará a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Es sorprendente lo que está sucediendo. Tuve que tomarme un descanso de los clavados. Estaba luchando mucho mentalmente y me di cuenta de que si no estaba en un buen lugar mentalmente, no iba a ser una buena clavadista. Regresé con mucho esfuerzo y hambre de ganarlo todo", compartió la mexicana tras la competencia.