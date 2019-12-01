Ciclismo mexicano se acerca a Los Ángeles 2028 con tres posibles plazas olímpicas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 21:08:57

Ciudad de México, 25 de marzo de 2026.- El ciclista mexicano, Isaac del Toro, se mantiene en el segundo lugar del ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), contribuyendo al posicionamiento de México a nivel internacional.

Gracias a los puntos obtenidos por del Toro, así como a los resultados logrados en el pasado Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta por Eder Frayre, los hermanos Prieto de Luna y César Macías, México ha logrado colocarse dentro del top 10 del ranking de naciones.

Con estos resultados, México se perfila para obtener hasta tres plazas en el ciclismo de ruta para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Cabe señalar que la fecha que definirá oficialmente la asignación de plazas será el 19 de octubre de 2027, cuando se cierre el periodo de clasificación.