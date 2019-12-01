Chivas vence a Monterrey y se queda con los tres puntos en la Liga MX

Chivas vence a Monterrey y se queda con los tres puntos en la Liga MX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 21:46:55
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Guadalupe, Nuevo León, 24 de octubre de 2026.- Chivas consiguió una importante victoria como visitante al derrotar 1-0 a Monterrey en el Estadio BBVA, durante la jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Roberto “Piojo” Alvarado marcó el único gol del encuentro, con el que el Guadalajara sumó tres puntos.

El marcador se abrió apenas al minuto 9, cuando Alvarado aprovechó una jugada ofensiva del conjunto rojiblanco para vencer al portero Esteban Andrada. A partir de ese momento, Rayados buscó reaccionar e intentó encontrar espacios para empatar el partido.

Una de las oportunidades más claras de Monterrey llegó desde el punto penal, pero Lucas Ocampos no pudo convertir, luego de que el guardameta Raúl “Tala” Rangel detuviera su disparo. El arquero de Chivas también respondió ante otros intentos del equipo local y fue clave para mantener la ventaja.

En la recta final, Monterrey presionó en busca del empate, pero la defensa rojiblanca logró conservar el resultado. Con este triunfo, Chivas llegó a 26 puntos y se colocó en el segundo lugar de la clasificación, mientras que Rayados se quedó con 20 unidades.

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