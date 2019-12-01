Chivas vence a Monterrey y se mantiene como líder del Clausura 2026

Chivas vence a Monterrey y se mantiene como líder del Clausura 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 22:30:23
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Monterrey, NL., 21 de marzo de 2026.- El Club Deportivo Guadalajara se impuso 3-2 a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, resultado con el que se mantiene en la cima del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El conjunto tapatío, dirigido por Gabriel Milito, mostró superioridad durante gran parte del encuentro y tomó ventaja con anotaciones de Armando González, José Castillo y Bryan González, resultados que lo acercan prácticamente a asegurar su lugar en la Liguilla.

Sin embargo, el equipo regiomontano reaccionó en la recta final del partido con goles de Uroš Đurđević y Ricardo Chávez, lo que puso dramatismo en los últimos minutos del encuentro.

En la jugada final, Rayados tuvo la oportunidad de igualar el marcador desde el punto penal, pero el arquero rojiblanco Raúl Rangel evitó el gol tras atajar el disparo de Đurđević, asegurando así la victoria para Guadalajara.

Con este resultado, Chivas se mantiene como líder general con 30 puntos, mientras que Monterrey se ubica fuera de la zona de clasificación a la Liguilla, en la novena posición con 14 unidades.

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