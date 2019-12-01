Chivas remonta y se queda con el Clásico Tapatío

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 22:47:44

Guadalajara, Jalisco, 7 de marzo de 2026.- En una nueva edición del Clásico Tapatío, las Chivas del Guadalajara mostraron capacidad de reacción y se impusieron al Atlas para quedarse con los tres puntos en el Estadio Jalisco, en un duelo marcado por la intensidad y el dramatismo.

El conjunto rojinegro abrió el marcador temprano en el partido. Al minuto 12, Paulo Ramírez recuperó el balón en campo rival y sacó un potente disparo de zurda que resultó imparable para el guardameta, adelantando al Atlas en el marcador.

Para la segunda mitad, el Guadalajara reaccionó de inmediato. Apenas al minuto 48, Armando “La Hormiga” González encontró el empate con un disparo fuerte que, tras un desvío, terminó dentro de la portería.

El encuentro ganó tensión al minuto 70, cuando el árbitro, tras la revisión del VAR, señaló un penal a favor de Chivas. No obstante, el portero Camilo Vargas evitó el gol con una destacada atajada que mantuvo el empate momentáneo.

La presión del Rebaño Sagrado continuó hasta que, al minuto 84, Ángel Sepúlveda cobró con precisión desde los once pasos para marcar el gol que selló la remontada y la victoria rojiblanca en el Estadio Jalisco.